Le journal de 12h30 : le froid sibérien contre-attaque

publié le 21/02/2018 à 14:50

Le Moscou-Paris. Ce n'est pas une variante de l'Orient-Express, mais un flux d'air qui va contraindre les Français à se couvrir dans les jours à venir. Les températures vont de nouveau chuter à cause de l'arrivée d'une "masse d'air froid et sec en provenance du nord de l'Europe". Si le soleil devrait être au rendez-vous, les thermomètres devraient afficher des températures en deçà des normales de saison. Météo France évoque même le retour de gelées "quasi généralisées".



Et le mercure descendra progressivement au fil de la semaine. Ce week-end, les minimales se situeront entre -3 et 3 degrés du nord vers le sud du pays, dans l'intérieur des terres. Le climat sera plus doux près du littoral, avec 4 à 7 degrés attendus. Seul la zone méditerranéenne échappera quelque peu à ces conditions glaciales avec des maximales qui pourraient atteindre les 13 degrés. Le plan grand froid va être déclenché à Paris, où 3.000 sans-abris ont été recensés.

À écouter également dans ce journal :

Justice - "Jérôme Cahuzac a déjà payé" a expliqué maître Dupond-Moretti dans sa plaidoirie. Son client risque trois ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale.

Politique - La loi asile immigration, portée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a été présentée. Elle est loin de faire l'unanimité, même dans la majorité. S'il permet un regroupement familial simplifié pour les réfugiés, la disposition sur le doublement du délai de rétention ne passe pas auprès des associations.



Politique - Laurent Wauquiez ne renie pas ses propos tenus devant des étudiants en école de commerce lyonnais. Il a tout de même annoncé porter plainte pour diffamation.



International - Au moins 106 civils ont été tués mardi 20 février dans des bombardements à l'est de Damas (Syrie), a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Cela porte à 250 morts le bilan des civils tués depuis dimanche.



Hommage - Près de 102 ans après sa mort, le sergent Claude Fournier va être inhumé à Douaumont. Son corps, retrouvé en 2015 a été identifié grâce à son ADN.



Société - Les jeunes agriculteurs manifestent pour dénoncer le double discours d'Emmanuel Macron. Ils pointent les accords de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, qui risquent de faire baisser les prix des marchés.



Transports - Une grève unitaire va émailler la journée du jeudi 22 février à Air France. Seul un vol intercontinental sur deux sera assuré, trois sur quatre pour les vols européens et 85% pour les vols internes.