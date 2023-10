Météo en France : un département en vigilance rouge pour pluie et inondation

Météo-France a déclenché l'alerte maximale. Les prévisionnistes ont placé les Alpes-Maritimes en vigilance pour la journée du vendredi 20 octobre. En cause : un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de la fragilité de certaines vallées". Ils préviennent que les pluies vont commencer à s'intensifier dès ce jeudi dans la soirée sur le sud-est du pays.

Sept autres départements sont concernés par une vigilance orange. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et la Drôme sont concernés par une alerte pour vent. L'Ardèche en vigilance pour vent, pluie et inondation. Les Hautes-Alpes pour pluie et inondation. Enfin les Alpes-de-Haute-Provence sont en alerte crues, pluie et inondation.

Sut X (anciennement Twitter), le préfet des Alpes-Maritimes a réagi à l'alerte météo en prévenant que l'ensemble des établissements scolaires allaient fermer leurs portes vendredi.



Certains littoraux sont également sous le coup d'une vigilance de Météo-France. Les côtes de la Corse-du-Sud, des Bouches-du-Rhône et et des Alpes maritimes ont été placées en alerte orange pour vagues et submersion.



