publié le 09/09/2019 à 10:41

Les températures chaudes de l'été s'éloignent peu à peu et c'est bel et bien le retour du froid. "On a frôlé les gelés dans le Massif Central, dans le Nord c'est encore le cas en ce moment. Les température sont un peu justes pour la période. 15 à 20 degrés pas plus dans la moitié nord. 20 à 26 dans la moitié sud", explique Louis Bodin à l'antenne de RTL.

Ce lundi 9 septembre est aussi "la matinée la plus fraîche depuis les années 80. Selon notre indice des températures les plus basses, nous sommes descendus à 7 degrés de moyenne. Après un été caniculaire, nous faisons face à un mois de septembre plutôt frais, mais en cours d'après-midi les températures seront de saison", ajoute-t-il. Le soleil revient par l'est. Les premières pluies significatives aborderont la Bretagne et le Cotentin en fin de matinée.

Lentement, cette perturbation océanique progressera vers la Normandie et les Pays de la Loire dans l'après-midi avec des pluies qui deviendront temporairement soutenues et orageuses. "La matinée sera plus calme, plus sèche avec le retour du soleil dans le Sud", explique Louis Bodin.