publié le 02/03/2021 à 14:50

Si le temps de ce mardi 2 mars est calme et sec sur une grande partie du territoire, le thermomètre devrait chuter au fur et à mesure de la semaine. En effet, Météo-France prévient du retour des basses températures ainsi que l'arrivée d'une "goutte froide", une dépression associée à une masse d'air froid.

Cette semaine s'ouvre le printemps météorologique, mais Météo-France prévient : "le reste de la semaine sera moins printanier". Jeudi, une perturbation s'enfoncera sur la France et de la pluie est attendue, notamment de l’arrière de la Bretagne à la frontière belge. Le soleil devrait persister au sud, mais vendredi, les températures chuteront et de la neige est attendue dès la moyenne montagne, précise Météo-France.

Concernant ce weekend, les températures chuteront davantage, passant sous les normales de saison, explique l'organisme. Le mercure descendra sous le zéro samedi et dimanche matin sur la majeure partie Est du pays. Au Sud, on ne devrait pas dépasser les 10 degrés samedi matin à Marseille et Nice. Dimanche matin la maximale sera de 9 degrés à Marseille et Perpignan, toujours selon les prévisions de Météo-France qui annonce un maximum de 14 degrés en journée ce weekend.