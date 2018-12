publié le 15/09/2018 à 09:05

Après les records de l'été, des températures élevées peuvent se maintenir à l'automne. C'est l'été indien. L'expression ne vient pas d'une célèbre chanson française mais de Pennsylvanie aux États-Unis, où elle est apparue à la fin du XVIIIe siècle.



L'indian summer décrit une "particularité du climat continental d'Amérique du Nord. Il s'agit d'une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les premiers gels, en octobre ou novembre au Canada", explique Météo France. "La température dépasse alors 18 °C et le ciel est limpide".

Mais l'institut météorologique explique que l'expression "été indien" ne correspond pas au climat français : le "terme est utilisé de façon impropre en France pour désigner du beau temps à l'automne". Même si la France est à la même latitude que le sud du Québec, le climat y est différent. En France, le climat possède "un caractère continental beaucoup moins marqué, sous influence océanique".

Des gelées plus tardives en France

En France, les gelées arrivent en moyenne plus tard et les redoux sont moins marqués. Pour faire simple : le climat varie moins qu'au Québec, en Amérique du Nord. L'été indien dans sa définition américaine ne recouvre donc pas la réalité française.



L'été indien à la française, ce sont des températures entre 20 et 25 degrés en octobre, voire parfois jusqu'au début du mois de novembre.



En France métropolitaine, en automne, la température moyenne en automne est de 13,1 degrés et il tombe en moyenne 268 mm précipitations entre le 1er septembre et le 30 novembre, selon Météo France. En météorologie, l'automne couvre les mois de septembre, octobre et novembre c'est-à-dire la période pendant laquelle la durée du jour raccourcit et l'ensoleillement diminue.