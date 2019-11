publié le 10/11/2019 à 16:27

L'hiver se rapproche, sortez couverts. Alors que le passage de la tempête Amélie a perturbé une très large partie de l'Hexagone au début du mois de novembre, c'est désormais un froid glacial qui devrait s'installer dans le pays lors des prochains jours. Météo France précise en effet que des températures peu habituelles pour cette période de l'année seront présentes sur le thermomètre dès le milieu de semaine, à partir de ce mercredi 13 novembre.

Cette vague de froid s'explique par un vent du Nord froid et humide qui générera beaucoup de pluie, de vent et de neige à moyenne altitude mais aussi en plaine. En publiant sa carte des températures, Météo France montre l'état des prévisions pour l'après-midi de ce mercredi où le thermomètre affichera six degrés en moyenne, et deux degrés au minimum en Savoie.

Les prévisions de températures de Météo France pour ce mercredi 13 novembre Crédit : Météo France

Cette tendance est partie pour durer et même s'empirer en fin de semaine. Dans plusieurs régions, entre jeudi et samedi, les températures seront similaires à celle d'un mois de janvier, qui est généralement le mois le plus froid de l'année.

Ainsi, sur l'ensemble de la semaine, les températures minimales seront comprises entre -2 et 7°degrés du nord au sud, et jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée. Des "quantités de neige impressionnantes" sont également attendues sur les Pyrénées et les Alpes dès 1000 mètres d’altitude, précise de son côté La Chaîne Météo.