Météo : la tempête Hervé sonne la fin du redoux

publié le 04/02/2020 à 13:09

Exit les températures printanières de ce weekend, une nouvelle perturbation arrive ce mardi 4 février sur l’hexagone. La tempête Hervé arrive par le sud du pays et touchera particulièrement les Alpes et la Corse. Elle sera accompagnée d'une baisse du mercure.

Tandis qu'une grande majorité du pays a pu bénéficier de températures très douces ces derniers jours, la pluie n'a pas tardé à se manifester, particulièrement sur les contreforts exposés du relief. Selon météo France, les Vosges ont par exemple enregistré plus 100 millimètres de pluie depuis samedi 1er février, avec ponctuellement jusqu'à 140 mm, soit l'équivalent de trois semaines de pluie.

Cette pluie a fait fondre pratiquement toute la neige des massifs les plus bas (Vosges, Jura, Massif central) tandis que pour les massifs en plus haute altitude, la pluie a fragilisé le manteau neigeux. Des risques d'avalanche son à noter en Haute-Savoie, et plus généralement sur la majorité des massifs alpins.

Vigilance orange pour la Corse

Des rafales de plus de 170 km/h sont attendues sur l'île de beauté. "Un très fort courant d'ouest à nord-ouest va balayer les Alpes et la Corse en journée de mardi et générer la tempête 'Hervé'", précise Météo France, qui place l'île en alerte orange "vent violent" de 06h00 à 20h00 ce mardi.

En début d'après-midi les vents devraient commencer à faiblir en Haute-Corse mais se renforcer sur la façade occidentale où des rafales de 120 à 140 km/h sont attendues notamment sur le littoral d'Ajaccio et sur l'extrême sud en début de soirée.

Des coupures de courant et de téléphone sont à prévoir, ainsi que des perturbations sur les routes, notamment forestières, en Corse du sud. Les citoyens sont appelés à "limiter leur déplacement" en forêt ou le long du littoral et à rester vigilant face aux chutes possible de branches et d'objets.

La préfecture de Haute-Corse a également précisé que l'usage du feu était strictement interdit mardi et mercredi. Les transports scolaires et interurbains sont suspendus aujourd'hui et les trains reliant Bastia à Corte sont supprimé dans les deux sens et remplacé par des autocars.