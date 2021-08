Trois départements en vigilance orange pluie-inondations. Il s'agit de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère. Selon Météo France, à l'origine de l'alerte, cet épisode "bien que sérieux" ne parait pas "exceptionnel", même s'il "demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d'eau et la saturation des sols".

Le prévisionniste s'inquiète des "fortes intensités de précipitations" et des "cumuls de pluie sur de courtes durées (moins de 6 heures), notamment sur l'Isère et les Savoies". En moyenne, "20 à 40 mm (l/m2) de précipitations sont attendues cet après-midi et ce soir de la vallée du Rhône à l'est de Rhône-Alpes et au Jura", précise-t-il.

Plus généralement, la pluviométrie est particulièrement forte depuis début juin. Les précipitations y étaient supérieures de 53% par rapport à la normale. Au 28 juillet, la valeur de la pluviométrie dans l'hexagone était de 83,9 mm, soit la 11e valeur la plus forte depuis 1959.



Toutefois, la pluie n'a pas concerné l'entièreté des régions françaises, ainsi sur la majorité d'entre elles, l'ensoleillement a été relativement proche de la normale. La pointe bretonne, le piémont pyrénéen et le Centre-Est notent pour leur part un déficit de 10 à 20% d'ensoleillement depuis le 1er juin, indique l'ingénieur prévisionniste à Météo-France.