Météo : la Corse placée en vigilance orange pour vent violent

Ce lundi 9 janvier 2023, Météo France a placé la Haute-Corse et la Corse-du-Sud en vigilance orange pour vent violent (niveau 3 sur 4).

"En Corse de très fortes rafales de vent se produiront dans la soirée de lundi en montagne et sur la plaine orientale. Certaines de ces rafales atteindront 120 à 140 km/h", peut-on lire dans le dernier bulletin de Météo France. Cet épisode de vent violent devrait faiblir "progressivement dans la nuit de lundi à mardi", précise l'organisme.

D'autres alertes sont également actées par le service météorologie français pour l'île. Des alertes "crues" et "vagues-submersion" sont en place depuis 10h en Corse-du-Sud. Et il neigera sur la plupart des massifs entre 800 et 1200 mètres d'altitude, du nord au sud.

Il est recommandé, si vous habitez dans les départements concernés, de ne pas intervenir sur les toits, de limiter vos déplacements et de vous tenir informé auprès des autorités.



