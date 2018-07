publié le 31/05/2018 à 11:12

Cinq départements du Nord-Est de la France sont en vigilance orange "orages" jeudi 31 mai. Il s'agit de la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. Météo France alerte sur un "épisode orageux nécessitant une vigilance particulière compte tenu notamment de la forte intensité des pluies attendues, du risque fort de grêle et d'une forte activité électrique".



La fin de l'alerte, qui commence à 22 heures jeudi 31 mai, est prévue pour vendredi 1er juin 2018 à 6 heures du matin. Pour le moment, Météo France signale que "si des averses et même des orages sont localement présents sur la France, le temps est calme sur les départements concernés par la vigilance orange, avec des températures qui vont rapidement monter".

Dans la soirée, les orages "occasionneront de fortes précipitations" et seront "accompagnés d'une forte activité électrique et présenteront un risque de grêle". Les rafales de vent ne présenteront elles, pas de risque particulier.

Météo France a placé mercredi 31 mai cinq départements en vigilance orange aux orages : la Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges. Crédit : Météo France