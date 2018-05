Météo France place 22 départements en vigilance orange aux orages

publié le 30/05/2018 à 06:37

Prudence sur le quart nord-est de la France. Vingt-deux départements ont été placés en vigilance orange aux orages, mercredi 30 mai par Météo France. Il s'agit des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de la Côte-d'Or, du Doubs, de l'Indre, du Jura, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire-de-Belfort. Le phénomène devrait prendre fin jeudi à 6 heures.



La situation va devenir à nouveau très orageuse ce mercredi. Dès le milieu d'après-midi sur les départements en vigilance orange, des foyers orageux plus organisés vont se former de la Franche-Comté à la Bourgogne et au Berry, puis remonter progressivement vers le nord.

On observera sous ces orages de fortes intensités pluvieuses, de l'ordre de 20 à 40 mm en moins d'une heure, avec localement de la grêle et de fortes rafales de vent. Ces orages progresseront vers le nord dans la soirée et nuit suivante.

Carte vigilance Météo France le 30 mai à 6h Crédit : Météo France