Météo France a placé trois départements en vigilance orange pluie-inondation et crues, ce samedi 31 décembre. Il s'agit du Finistère, du Pas-de-Calais et des Côtes d'Armor. L'alerte restera d'actualité pour la journée de samedi.



Un temps perturbé va concerner le nord et l'ouest de la Métropole ce samedi, en particulier sur le Finistère, et les Côtes d’Armor et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange. L'alerte concerne des pluies, des inondations, du vent et des crues pour le Finistère, des crues dans le Pas-de-Calais et uniquement le vent dans les Côtes d'Armor. La vigilance orange sur le Morbihan de la veille a été retirée par Météo France.



Ces pluies s'accompagneront de vents forts de sud-ouest sur la côte atlantique et le nord-ouest. Les rafales les plus fortes sont prévues sur la Bretagne et les Hauts-de-France, avec des pointes à 90-100km/h sur la côte. Un vent de sud sera également sensible sur la région lyonnaise. Les températures seront positives sur l'ensemble du pays, avec des minimales entre 9 et 13 degrés sur les deux tiers nords du pays pour le dernier jour de 2022.

