Entre le 29 juin et le 9 août 2015, la France a connu trois épisodes caniculaires. (Illustration)

publié le 29/06/2018 à 17:11

C'est le premier épisode caniculaire de l'été. Le département du Rhône a été placé en vigilance orange en raison d'un pic de chaleur important dans l'agglomération lyonnaise notamment.



Sous un soleil de plomb et avec très peu de vent, la journée de samedi marquera le début de cette épisode de fortes chaleurs dans ce département. Et ce, jusqu'à lundi inclus. Samedi 30 juin, les températures minimales seront de l'ordre de 17 à 18 degrés et monteront jusqu'à 34 ou 35 degrés dans l'après-midi. Elles ne redescendront pas en dessous de 21 degrés durant la nuit, souligne l'organisme météorologique.

Dimanche et lundi, les maximales seront encore plus élevées et ni la pluie ni les orages ne viendront rafraîchir l'atmosphère avant la soirée de lundi.

Le Rhône en vigilance orange pour un épisode caniculaire Crédit : Capture d'écran / Météo France