publié le 29/06/2018 à 05:47

Au sud de la Garonne ainsi que près de la Manche, les nuages bas seront à nouveau nombreux en début de journée du vendredi 29 juin. Cette grisaille se désagrégera assez vite et sur la majeure partie du pays, le soleil s'imposera alors dès le matin.



Mais entre la côte aquitaine et le pourtour méditerranéen, le ciel sera souvent voilé, alors que sur le relief des Alpes du Sud, de la Corse et des Pyrénées, les nuages qui se développeront pourront s'accompagner d'ondées, localement de tonnerre. Sur la chaîne pyrénéenne, les averses seront fréquentes et plus marquées, parfois orageuses.

Du Grand-Est et Franche-Comté jusqu'à l'est de la Bretagne, le soleil sera parfois contesté par quelques passages nuageux l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales s'étageront entre 12 et 18 degrés en général, 17 à 21 près de l'Océan et de la Méditerranée.



Les maximales repartiront à la hausse, avec 20 à 25 près de la Manche, 27 à 32 degrés ailleurs, localement 33 dans le sud-ouest.