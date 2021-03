Météo France place le Pas-de-Calais et le Nord en alerte orange vent violent

Météo France place le Pas-de-Calais et le Nord en vigilance orange vent violent jusqu'au jeudi 11 mars 16 heures.

publié le 10/03/2021 à 17:15

Météo France a placé deux départements du nord de la France en alerte orange vent violent : le Pas-de-Calais (62) et le Nord (59). Cette vigilance est en vigueur jusqu'au jeudi 11 mars 16 heures.



C'est un ciel très chargé qui va s'imposer sur le Nord et le Nord-Ouest en cette fin de semaine. Un puissant vent d'ouest est attendu, particulièrement sur les départements du Pas-de-Calais et du Nord, précise Météo France qui les a placés en vigilance orange.

"Les rafales atteignent 90 km/h sur les Hauts-de-France, 70 à 80 dans les régions voisines voire 90 sur les côtes et même 100 km/h sur le relief vosgien", indiquent les météorologues qui ajoutent que "des rafales autour de 100 km/h sont à craindre ponctuellement sur le Nord et le Pas-de-Calais en matinée".

Selon Météo France, le vent devrait s'atténuer en début d'après-midi jeudi, mais "des rafales localement fortes peuvent néanmoins encore se produire en soirée". Les prévisionnistes précisent toutefois que "le vent est également sensible sur le reste du pays".