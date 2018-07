et AFP

publié le 27/02/2018 à 17:33

58 départements. C'est le nombre de départements désormais concernés par la vigilance météorologique, selon le dernier bulletin publié par Météo France ce mercredi 28 février. En plus de l'alerte pour neige et verglas, des vents violents sont également attendus dans certaines zones du sud de la France.



Onze départements rejoignent les 47 déjà placés en vigilance orange par Météo-France : l'Ain, l'Aude, le Doubs, l'Eure, le Jura, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime et le Territoire-de-Belfort.

Ils rejoignent ainsi les départements déjà ciblés par Météo France depuis le début de la journée : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris et petite couronne, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Yonne, Essonne et Val-d'Oise.

58 départements en vigilance orange pour neige, verglas, vagues- submersion et vents violents Crédit : Capture d'écran Météo France

Mardi 27 février, les trois-quarts du pays étaient concernés par le plan grand froid. Sur une large part du territoire, les températures ne devaient pas excéder les -4 à zéro degré en plaine.



Une vague de froid qui a fait une nouvelle victime. Le corps d'une nonagénaire, vraisemblablement morte de froid, a été trouvé mardi par un livreur à Belley, dans le département de l'Ain, devant le portail de la maison de retraite où elle résidait. Un sans-abri de 35 ans est mort dimanche à Valence (Drôme), un homme de 62 ans est décédé vendredi dans sa cabane d'un bois des Yvelines, et un sans-abri de 53 ans a été découvert sans vie lundi après-midi à Grésy-sur-Aix (Savoie).