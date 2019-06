publié le 06/06/2019 à 16:16

Prudence dans l'Ouest de la France. Météo France place 8 départements, dans les régions Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, en vigilance orange pour des risques de vents violents, pour vendredi 7 juin.



Les départements concernés sont : Charente-Maritime (17), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Deux-Sèvres (79), Vendée (85) et Vienne (86).



Avec le passage de la tempête Miguel, de très fortes rafales de vent affecteront la France demain, vendredi 7 juin. Météo France prévoit des rafales maximales de 110 à 120 km/h sur le littoral et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur. Sur les départements limitrophes en vigilance jaune vent, les rafales atteindront parfois les 90 km/h.

8 départements placés en vigilance orange vents violents Crédit : Météo France