publié le 06/06/2019 à 12:21

Le calme avant la tempête. Si la journée de ce jeudi 6 juin est marquée par une certaine accalmie sur tout le pays, une tempête approche : il s'agit de la tempête Miguel. Pour le moment, elle est se trouve au large de la péninsule ibérique, mais elle devrait toucher la France dès vendredi 7 juin, d'après Météo France. Un phénomène inhabituel pour le mois juin.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, la dépression va se diriger vers la France en passant par le golfe de Gascogne, pour atteindre la côte ouest de l'Hexagone dans la matinée de vendredi. La tempête Miguel remontera ensuite vers la mer du Nord et la Normandie au cours de l'après-midi, en passant par la Bretagne.

Les premières rafales de vent auront lieu cette nuit dans les Pyrénées, avec des vents violents allant jusque 150km/h en altitude, précise La Chaîne Météo. Dans la matinée de vendredi, le vent soufflera particulièrement sur les côtes du Morbihan et de la Charente, de la Vendée et la Gironde, avec des rafales entre 100 et 110km/h, jusque 130km/h dans les îles.

La Chaîne Météo a ainsi placé en vigilance orange aux vents violents 3 départements, et 12 autres en vigilance jaune. De fortes précipitations sont aussi à prévoir sur le passage de la tempête. L'accalmie est attendu dans la soirée de vendredi.

Dans les prochaines heures une dépression va se creuser au large de la Galice : cette future #tempête, peu commune pour la saison, a été nommée #Miguel par la météorologie espagnole (@AEMET_Esp). Elle touchera le centre-ouest de la France vendredi (rafales 100-110 km/h). pic.twitter.com/Tnjy5Ti8xx — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 5, 2019