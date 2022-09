Météo France place 7 départements en vigilance orange aux orages

"Il existe un risque fort de phénomène violent". Météo France a placé ce mercredi 14 septembre 7 départements en vigilance orange aux orages. Dans le détail, il s'agit de l'Ardèche (07), des Bouches-du-Rhône (13), de la Drôme (26), du Gard (30), de l'Hérault (34), du Vaucluse (84), et du Var (83).

Les six premiers avaient été placés en alerte dès hier, et ont été rejoints par le Var ce mercredi matin. Une première salve de pluies orageuses a débuté en cette fin de nuit sur le Gard et l'Ardèche. Ces pluies vont se décaler rapidement vers la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône dans la matinée, tandis qu'une accalmie temporaire pourra s'installer à l'arrière, de l'Hérault au Gard, précise Météo-France.

Une nouvelle vague orageuse est attendue à partir de la mi-journée sur les départements placés en vigilance orange, plus particulièrement autour de la vallée du Rhône cette fois, pouvant donner localement de très fortes précipitations de l'ordre de 70 à 100 mm en peu de temps. De la grêle et d'assez fortes rafales pourront localement être observées, mais c'est l'aspect fortes précipitations qui sera prépondérant sur l'épisode, souligne l'organisme de prévisions météorologiques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info