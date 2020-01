publié le 13/01/2020 à 16:15

Météo-France a déclenché une alerte vigilance orange vague-submersion sur trois départements de la façade Atlantique ce lundi 13 janvier. Ainsi, le Finistère, la Loire-Atlantique et Morbihan sont soumis à un épisode de très fortes vagues nécessitant une vigilance particulière. Ceci est la répercussion sur les côtes françaises de la tempête Brendan qui circule au nord-ouest de l'Irlande.

Météo-France indique que le phénomène sera à son maximum mardi entre 5h00 et 22h00. L'association de la tempête Brendan et du fort vent du Sud-Ouest va générer de très grandes vagues, et une "surélévation significative du niveau de la mer", indique le bulletin de Météo-France.

Les coefficients de marée étant élevés (95 ce lundi soir et 93 mardi matin), la conjugaison d'une mer élevée et de fortes vague risque d'engendrer des submersions au moment de pleine mer sur les parties basses des départements placés en vigilance orange.

Vigilance orange du lundi 13 janvier 2020 Crédit : Capture d'écran Météo-France