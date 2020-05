Météo France place 3 départements en vigilance orange pluie-inondation

publié le 01/05/2020 à 15:37

Météo France place trois départements en vigilance orange pluie-inondation ce vendredi 1er mai. Les départements concernés sont l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, en raison d'un épisode de pluies abondantes, remarquable par sa durée (48h), nécessitant une vigilance particulière, note l'institut météorologique.

Un épisode durable de précipitations se met en place ce vendredi sur les Alpes du nord, et se prolongera jusqu'à dimanche matin, caractérisé par des intensités variables mais souvent fortes. Il est associé à une limite pluie-neige relativement élevée, et sera aggravé, dans une certaine mesure, par la fonte de la neige.

Ce vendredi, après un premier épisode en début de matinée, l'intensité est plus modérée à la mi-journée, mais des précipitations subsistent par effet de relief. En cours d'après-midi, les précipitations se renforceront à nouveau, avec une remontée de la limite pluie-neige vers 2.200-2.400m, voire un peu plus sur les massifs isérois. Les cumuls attendus sur la journée de vendredi sont de l'ordre de 40 à 60mm, localement 80mm.

Après une relative accalmie en seconde partie de nuit de vendredi à samedi, et une baisse de la limite pluie-neige vers 2.000-2.200m, les précipitations s'accentueront à nouveau en journée de samedi, de façon plus durable, avec une hausse de la limite pluie-neige plus nette que la veille, vers 2.400 à 2.600m suivant les massifs.

Les cumuls attendus pour la journée de samedi seront un peu supérieurs à ceux de vendredi. Sur la totalité de l'épisode, il est possible d'atteindre localement plus de 120-130mm. L'accalmie n'est attendue que dimanche en matinée, avec une chronologie qui reste à préciser. Les premières conséquences sur le terrain des ces précipitations pourront survenir dès la nuit de vendredi à samedi, mais seront plus significatives à partir de la journée de samedi.