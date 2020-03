Météo France place 3 départements en vigilance orange "inondation

publié le 09/03/2020 à 16:16

Météo France a placé 3 départements en vigilance orange "inondation", ce lundi 9 mars 2020. Les départements concernés sont l'Eure, la Gironde et la Seine-Maritime. Le site vigicrues indique que pour l'Eure et la Seine-Maritime, le secteur aval de la Seine est particulièrement scrutés. À Rouen, Elbeuf et Tancarville, on redoute des débordements importants. En Gironde, c'est le secteur "confluence Garonne-Dordogne" qui est concerné, avec des "débordements significatifs lors des marées hautes".

"En période de grandes marées, sont attendus des débordements dans les estuaires", précise Météo France qui appelle les habitants des départements concernés à la plus grande vigilance. "Respectez en particulier, les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée", rappelle l'institut météorologique.