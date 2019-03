publié le 15/03/2019 à 16:44

Les départements du Nord (59), de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74) sont placés en alerte orange par Météo France. Des risques d’inondations sont à prévoir dans le premier, tandis que les deux départements situés près des Alpes sont menacés par des risques d'avalanches.



Dans le Nord, des risques de crue génératrice de débordements importants sont susceptibles de perturber la journée des habitants, tout comme des vents violents prévus entre 16 heures et 18h puis entre 12h et 15 le samedi 16 mars.

En Savoie et Haute-Savoie, les skieurs devront se montrer prudents face aux risques d'avalanches qui devraient venir perturber les pistes aujourd'hui et demain et particulièrement dans l'après-midi où la vigilance est orange.

Par ailleurs, 25 départements, essentiellement dans le nord et l'est du pays, sont placés en vigilance jaune pour des risques de vents violents, d'inondations et d'avalanches.

Météo France place 3 départements en vigilance orange le 15 mars 2019 Crédit : Météo France