Météo France place 3 départements de l'Ouest en vigilance orange au vent violent

De fortes vagues et des vents violents ont frappé la côte d'Auderville, dans la Manche, le 27 décembre 2020, alors que la tempête Bella frappe les côtes bretonnes et normandes.

Prudence si vous résidez dans le Finistère, le Morbihan et la Manche. Météo France a placé ce mercredi 20 octobre ces trois départements en vigilance orange pour vent violent. Les premières rafales sont prévues pour cet après-midi.

"Le minimum dépressionnaire se creuse et glisse le long des côtes Sud de l'Angleterre. Cela donne un coup de vent en premier lieu sur la façade Atlantique, qui se généralise ensuite dans l'intérieur des terres sur la moitié Nord du pays. En deuxième partie de soirée les vents se décalent progressivement vers l'Est et ce sont les départements côtiers normands qui sont davantage concernés", indique l'institut météorologique.

Météo France prévoit des rafales maximales entre 100 et 110 km/h, localement 120km/h à la côte et entre 90 km/h et 100km/h, localement 110km/h dans l'intérieur, tout cela pour les départements du Finistère et du Morbihan.

Concernant la Manche, "les valeurs maximales attendues sont entre 110 et 120 km/h à la côte, très localement 130km/h et assez généralisé autour de 100km/h dans l'intérieur des terres", conclut l'institut.