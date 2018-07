publié le 30/05/2018 à 06:37

La vigilance orange ne cesse de s'étendre. 42 départements sont dorénavant placés en vigilance orange par Météo France ce mercredi 30 mai. L'organisme météorologique évoque un "épisode orageux nécessitant une vigilance particulière compte tenu notamment de la forte intensité des pluies attendues et du risque de grêle". Selon les prévisions actuelles, le phénomène devrait prendre fin jeudi 31 mai à 7 heures.



L'Indre-et-Loire est le dernier département concerné. Il s'ajoute ainsi aux 41 départements placés en vigilance orange depuis ce matin : Ain, Ardennes, Ariège, Aveyron, Aube, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Indre, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne et Territoire-de-Belfort.

La situation va devenir à nouveau très orageuse ce mercredi. Dès le milieu d'après-midi sur les départements en vigilance orange, des foyers orageux plus organisés vont se former de la Franche-Comté à la Bourgogne et au Berry, puis remonter progressivement vers le nord.

42 départements en vigilance orange, mercredi 30 mai Crédit : Capture d'écran / Météo France

La France n'avait jamais subi autant d'impacts de foudre pour un mois de mai depuis au moins 2000, date du début des recensement mis en place par Météo France. Le sol de l'Hexagone a été frappé par 157.000 impacts de foudre depuis le début du mois. Le précédent record remontait à mai 2009, qui fut alors secoué par 84.000 impacts.