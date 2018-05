publié le 28/05/2018 à 01:43

Les dégâts se comptent en millions d'euros. Samedi 26 mai, de violents orages ont balayé la région de la Gironde, qui avait été placée en alerte orange. Et les averses de grêles ont dévasté des centaines d'hectares de vignobles bordelais et du Cognac. La vigne, en pleine période de fleuraison, a été gravement endommagée dans les exploitations des appellations Côtes de Blaye et Côtes de Bourg, rapporte Le Parisien.



"C’est un paysage de désolation comme nous n’avons jamais vu ici. 2.500 à 3.000 viticulteurs ont quasiment tout perdu. C’est vraiment une catastrophe pour nos vignes avec des répercussions dramatiques sur le plan social", se désole Franck Jullion, président du syndicat des vins de Blaye, interrogé par le journal.

Il ajoute que, selon lui, c'est la moitié de l'appellation qui a été détruite par les averses de grêle. Cela pourrait même impacter la récolte de l'année prochaine. Et Franck Jullion de conclure dans Le Parisien : "Vu l’état de nos vignes, ou tout a été fracassé par des grêlons aussi gros que des balles de golf, nous sommes vraiment inquiets pour les prochaines récoltes. Nous pourrions perdre d’ores et déjà 50 % de la vendange 2019".



À ce stade, selon le vice-président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) interrogé par l'AFP, "il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur réelle des dégâts et la surface totale atteinte". Le CIVB prévoit de communiquer, dès lundi 28 mai, un état des lieux plus précis et plus complet de l'ensemble du vignoble bordelais, a-t-il dit.