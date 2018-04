publié le 24/04/2018 à 12:17

La tempête Fakir, devenue tempête tropicale, frappe actuellement l'île de La Réunion ce mardi 24 avril. La violence du phénomène météo a déjà fait deux victimes, décédées dans des coulées de boue. Il y a également des premiers dégâts matériels. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de médias et habitants sont nombreux à montrer des images des vidéos des vents violents et des images des dommages.



La Réunion a été placée en "vigilance renforcée" pour vents forts et fortes pluies sur la quasi-totalité du département par Météo France. Dans un communiqué, les autorités appellent "l’ensemble de la population à ne pas se déplacer sur tout le territoire". "Les personnes ayant déjà quitté leur domicile doivent se mettre en sécurité et s’abstenir de reprendre la route sans s’être informées au préalable des conditions de circulation", ajoute la préfecture. Les établissements scolaires et crèches ont été fermés à l'occasion de cette tempête tropicale.

¿¿#FAKIR VIGILANCE CRUES monte au niveau ORANGE sur la rivière des Langevin. Les autres bassins versants sont maintenus en vigilance jaune#LaReunion https://t.co/QZH6h0ZmU8 pic.twitter.com/I2Sq2mtZMn — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 24 avril 2018

Certaines routes ont également été fermées pour des risques de crues. Dans la matinée, la vigilance crues a été élevée au niveau orange sur la rivière des Langevin. Les autres bassins versants sont maintenus en vigilance jaune. Selon les informations du Parisien, des coupures d'électricité ont déjà été signalées sur l'île. Selon la chaîne de télé locale La 1ère, plus de 100 000 foyers sont privés d’électricité. Un vol Air France n'a pas pu atterrir et a même dû être détourné vers Madagascar. Le centre de Saint-Leu est lui déjà inondé.