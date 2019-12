publié le 20/12/2019 à 07:05

21 départements sont placés en vigilance orange ce vendredi 20 décembre. Dans les Pyrénées et le Centre-est du pays, l'institut météorologique prévoit un épisode tempétueux avec des vents violents. Enfin, dans le Sud Est, de fortes pluies sont annoncées. De fortes précipitations sont à prévoir sur l'est de PACA puis sur la Corse. Météo France prévient des risques de crue sur Adour, Charente et Gapeau et annonce de fortes vagues sur le littoral Sud-Est.

Les départements concernés par cette alerte aux vents violents sont les suivants : Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Corse-du-Sud (2A), Drôme (26), Haute-Garonne (31), Isère (38), Loire (42), Haute-Corse (2B), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69), Saône-et-Loire (71) et Var (83).

Dans le Centre-Est, la tempête souffle violemment jusqu'en matinée de vendredi. Les vents les plus violents se produisent en cette fin de nuit et début de matinée. Les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h en plaine, voire localement 120km/h par déferlement sur le Stéphanois, la vallée du Gier et le sud Lyonnais. Sur le relief exposé, on atteint les 120 à 140 km/h. Sur l'est de la Bourgogne, le vent continue de souffler fort jusque vers la mi-journée de vendredi. Les secteurs les plus concernés sont le Val et la plaine de Saône ainsi que l'ouest des départements placés en vigilance orange, en direction du Morvan et des côtes.

Les personnes résidant de ces départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à prendre garde aux chutes d'arbre ou d'objets. Il est aussi impératif de ranger tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent.

QGFR17_LFPW_