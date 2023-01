Météo France place 10 départements en vigilance orange neige et crues

Dix départements sont placés en vigilance orange pour neige et crues par Météo France, ce jeudi 19 janvier. Sont concernés : l'Aude, l'Aveyron, la Dordogne, les Landes, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.



Le temps est pluvieux et neigeux sur le Sud-Ouest et froid ailleurs. Jeudi matin, les averses resteront fréquentes des Landes aux Pyrénées, avec une limite pluie-neige qui remontera lentement. Quelques centimètres supplémentaires seront possibles dès 300 à 400 m d'altitude sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Une nouvelle perturbation abordera l'ouest de la Bretagne, donnant de la pluie.

À l'avant, les nuages domineront malgré quelques petites éclaircies du Midi Toulousain aux Pays de Loire et à la Basse-Normandie. Les éclaircies seront parfois un peu plus larges de la Haute-Normandie au Nord-Pas-de-Calais, mais quelques petites averses locales de pluie parfois mêlée de neige seront probables au littoral normand. Les éclaircies domineront du littoral méditerranéen aux Alpes, à l'est du Doubs et au sud de l'Alsace.

