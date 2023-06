Météo France place 10 départements en vigilance orange aux orages

Ce jeudi 21 juin, dix départements du centre et du sud-ouest du pays ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Il s'agit des départements suivants : l'Yonne, la Nièvre, le Cher, l'Indre, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. L'activité orageuse est attendue particulièrement en soirée du Limousin au Centre, en allant vers la Bourgogne.



Depuis plusieurs semaines, le pays est secoué par de violentes intempéries, touchant particulièrement le sud de l'Hexagone. Dans ces régions du centre, l'alerte orange est pour l'heure mise en place de 20 heures à 3 heures du matin. Cet épisode orageux peut ainsi s'accompagner de puissantes averses, de chute de grêle, et de rafales de vent.

D'après Météo France, ces mercredi et jeudi, plus de 100 mm de pluies vont s’accumuler par endroits du sud-ouest au nord-est, apportant ainsi par endroit l’équivalent de plus d’un mois de pluies.

