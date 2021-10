Météo France étend sa vigilance orange vent violent à 9 départements

Des vagues s'écrasent sur une jetée dans l'ouest de la France, le 28 décembre 2020, alors que la tempête Bella a provoqué des pluies torrentielles et des vents violents dans une grande partie du pays.

Météo France a étendu sa vigilance orange aux vents violents à 9 départements de la Bretagne et de la Normandie, ce mercredi 21 octobre. Les Côtes d'Armor, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise et la Somme rejoignent le Finistère, le Morbihan et la Manche. La vigilance devrait prendre fin demain vers 7h.

La tempête Aurore, première tempête automnale, devrait donner un épisode restant classique pour la saison. Mais, compte-tenu de sa précocité, un suivi particulier est requis, note Météo France dans son bulletin.

Sur les départements en vigilance orange, les valeurs maximales de rafales attendues sont de 100 à 110 km/h le long des côtes, localement 120km/h et jusqu'à 130 km/h sur les côtes de la Manche. Elles sont attendues entre 90 km/h et 100km/h, localement 110km/h dans l'intérieur des terres.