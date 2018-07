publié le 26/12/2017 à 00:31

Cette nuit de lundi à mardi 26 décembre va être agitée. Deux perturbations successives sont attendues en ce début de semaine dans une large moitié nord de la France. Météo France a placé une soixantaine de départements en vigilance jaune, et ce jusqu'à 16h mardi 26 décembre. L'organisme recommande aux personnes pratiquant "des activités sensible au risque météorologique", d'être attentives.



Des pluies sont attendues tôt dans la matinée des Hauts-de-France au Sud-ouest. Elles se déplaceront ensuite sur toute la partie est du pays. Des vents forts accompagneront ces perturbations, dans le nord de la France. Les rafales devraient atteindre 80 à 90 km/h dans les terres, et jusqu'à 100 km/h localement, en fin de nuit et début de matinée.

Une seconde perturbation est attendue en fin de matinée dans le nord-ouest de l'Hexagone avec des pluies qui toucheront l'ensemble de la Bretagne. Le vent de secteur sud s'intensifiera une nouvelle fois sur l'ouest de la France et atteindra 80 à 90 km/h dans les terres et jusqu'à 100 km/h sur le littoral.

Carte de vigilance météorologique Crédit : Météo France