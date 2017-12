publié le 22/12/2017 à 06:58

La récente météo, avec des températures très basses et du brouillard, l'a confirmé : l'hiver est officiellement arrivé jeudi 21 décembre. Une date qui coïncide comme souvent avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire la date de l'année où la durée du jour est la plus courte de l'année, à l'inverse de la nuit qui est la plus longue.



Pour fêter ce début de l'hiver, même Google a souhaité marquer l'événement par un de ses doodles. Le moteur de recherches californien a choisi un visuel animé rappelant clairement cette saison.

Le solstice d'hiver a-t-il un lien avec Noël ?

Dire que Noël est lié au solstice d'hiver n'est pas faux. Au départ cette fête, qui marque aujourd'hui la naissance de Jésus Christ, célébrait auparavant le soleil, selon de nombreux experts, comme l'expliquait le Time. La religion chrétienne s'est alors appuyée sur cette fête païenne, célébrée par de nombreuses civilisations passées dans le monde, pour dorénavant fêter la venue au monde du Christ.

D'un point de vue étymologique, Noël vient de l'expression latine "Natalis dies", qui signifie le "jour de la naissance". Cela signifie que cela correspond au moment à partir duquel les jours se rallongent et où le soleil ne cesse de s'imposer semaine après semaine.

Quelle différence avec l'équinoxe ?

Le solstice est à ne pas confondre avec l'équinoxe. C'est en réalité l'exact opposé alors que l'équinoxe correspond à la date où le jour et à la nuit ont exactement la même durée. Un phénomène possible grâce à l'alignement parfait avec l'équateur. Mais à l'image des solstices, les équinoxes de printemps et d'automne marquent le passage d'une saison à l'autre. Dans l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps est prévu en mars alors que l'équinoxe d'automne a lieu en septembre. Ils encadrent le solstice d'été en juin et donc le solstice d'hiver en décembre.

