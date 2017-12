Jean Breton, le Monsieur météo historique de RTL, est décédé à l'âge de 81 ans

publié le 19/12/2017 à 15:12

Il a fait la pluie et le beau temps sur RTL pendant 32 ans. Jean Breton, le Monsieur météo historique de la première radio de France, est décédé à l'âge de 81 ans.



Né le 10 février 1936, Jean-François Travaux, de son vrai nom, a fait ses débuts à RTL en 1963. Passionné par le climat depuis son plus âge, il a organisé et mis en place le service météo. Jean Breton intervenait alors depuis son laboratoire studio situé dans la banlieue de Strasbourg. Le plus moderne d'Europe à l'époque. Ses radiotélétypes et ses récepteurs spéciaux étaient en liaison constante avec les satellites météo. Il a également collaboré au quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Jean Breton a pris sa retraite en 2000.

RTL rend hommage à ce grand homme de radio et partage la peine de sa famille.