Météo en France : un temps nuageux sur l'Est et l'ouest ce mercredi 2 septembre

publié le 02/09/2020 à 07:00

Ce mercredi 2 septembre sera encore une fois marqué par un temps loin d'un été indien éclatant sur plusieurs régions de France. Selon les prévisions de Météo-France, le ciel sera mitigé, avec quelques averses attendues sur le relief de l'est du pays. Du Nord-Est à l'Auvergne Rhône-Alpes ainsi que des Alpes du Sud à la Corse, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera changeant avec quelques averses éparses, principalement en montagne.

Du côté de la Bretagne, il est prévu un voile nuageux qui deviendra de plus en plus épais. En outre, il enveloppera l'Ouest puisqu'il s'étendra vers la Normandie et les Hauts-de-France dans l'après-midi. Heureusement, sur le reste du pays, la journée sera plus agréable avec un soleil dominant.

Côté températures, les minimales iront de 6 à 14 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 15 à 20 degrés dans le Sud-Est et en Corse. L'après-midi, il fera 20 à 26 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 27 à 18 degrés près de la Méditerranée.