publié le 20/07/2018 à 06:21

Le temps sera instable avec des ondées et des orages vendredi du Sud-Oust au Nord-Est, tandis que le soleil résistera sur la Provence et la Corse, selon le bulletin jeudi de Météo-France.



La matinée sera bien pluvieuse au lever du jour de la Normandie à la région parisienne. Ces pluies se décaleront vers la frontière belge dans l'après-midi.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, le temps sera instable toute la journée. En matinée, quelques averses se déclencheront et s'accompagneront de coups de tonnerre. Dans l'après-midi, ces ondées se renforceront. Les plus fortes concerneront les régions allant de l'Occitanie à l'Auvergne avec une activité orageuse soutenue. Ces orages déborderont également sur Rhône-Alpes et dans le Nord-Est. Ils s'accompagneront de grêle par endroits.

Du nord de l'Aquitaine à la Bretagne, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux porteurs de petites averses. Sur la Provence et en Corse, le soleil résistera et l'atmosphère restera chaude.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 13 et 17 degrés sur le Nord-Ouest, 14 à 19 sur le reste du pays, jusqu'à 18 à 22 sur le Sud-Est.



L'après-midi, les températures seront comprises entre 21 et 26 degrés sur le Nord-Ouest. Elles seront en baisse sur le Sud-Ouest avec 23 à 28 degrés. Sur la façade est, on attendra entre 27 et 31 degrés, voire 29 à 34 degrés en région méditerranéenne.