Météo en France du samedi 8 décembre : la France entre nuages et pluie

publié le 08/12/2018 à 07:00

Seuls la Corse et le Sud-Est bénéficieront d'un temps plutôt clément en ce samedi 8 décembre. partout ailleurs sur la France, les nuages et la pluie se relaieront afin d'offrir un samedi globalement bien maussade, selon les prévisions de Météo-France. Les averses toucheront les régions proches de la Manche, mais aussi l'ouest du Massif-central, le Nord-Est et la région Rhône-Alpes.



Côté neige, elle fera son apparition à partir de 800 voire 900 mètres d'altitude. Pas d'amélioration à prévoir l'après-midi, car une perturbation arrivera par la Bretagne. Des pluies ou des averses circuleront alors sur une grande moitié nord du pays et le Massif-central.



Ce temps perturbé sera accompagné par un vent d'ouest à sud-ouest modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h à l'intérieur des terres et de 90 km/h près de la Manche, dans les Hauts de France et en montagne. La limite pluie neige remontera vers 1500 mètres d'altitude.

Sur la Corse et le pourtour méditerranéen, le soleil résistera avec un vent d'ouest à nord-ouest modéré à assez fort. Les rafales atteindront les 90 km/h sur la Côte-d'Azur et les extrémités de la Corse. Sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, il faudra attendre l'après-midi pour avoir de belles éclaircies.

Les températures

Le matin, les températures iront de 4 à 11 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 8 à 11 degrés dans l'Est, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 19 degrés près de la Méditerranée.