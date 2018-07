et AFP

publié le 07/07/2018 à 07:48

La journée de samedi 7 juillet 2018 sera estivale mais avec une certaine l'instabilité sur le relief du sud de la France, a annoncé Météo France.



Sur la plus grande partie du pays, la journée sera largement ensoleillée et plus chaude, juste contrariée par quelques passages nuageux élevés. Les brumes matinales le long de la Manche se dissiperont assez rapidement.

Un temps instable se développera dans l'après-midi sur le relief du Sud : les nuages bourgeonneront et quelques ondées se déclencheront sur les Alpes et le relief corse, localement orageuses sur la chaîne pyrénéenne. Quelques ondées pourront déborder sur le sud des Landes.

Les températures

Les températures seront généralement à la hausse avec des minimales entre 13 et 17 degrés en général, jusqu'à 19 à 23 sur les bords de Méditerranée.



Les maximales atteindront 24 à 26 degrés sur les côtes de Manche, 27 à 31 degrés sur les autres régions, voire localement 33 en Occitanie et vers la Basse vallée du Rhône.