publié le 25/09/2018 à 13:40

Au-delà de leurs beautés automnales, les feuilles mortes peuvent aussi être dangereuses. En cause notamment : l'humidité. Avec la pluie, les amas de feuilles forment une pellicule, nommée "cellulose", qui rend plus difficile l’accélération et le freinage, à l'image d'une route mouillée.



Un phénomène qui touche les voitures ou les deux-roues, mais aussi les trains. Avec ces feuilles qui recouvrent les rails, ils doivent circuler à vitesse réduite. Ce qui provoque des retards. Les rails et les routes doivent donc être nettoyés. A Paris, 40.000 tonnes de feuilles sont ramassées chaque année.



Et les tas de feuilles mortes ne peuvent plus être brûlés. En effet, ils ont des effets nocifs pour la santé. La fumée dégagée est aussi toxique qu'un pot d'échappement, car en brûlant, ça dégage de grandes quantités de particules fines, de la suie ou même du monoxyde de carbone.

Des dangers pour la santé

Ces particules peuvent pénétrer les poumons et causer des toux, une respiration sifflante, des douleurs thoraciques et même parfois des problèmes respiratoires à long terme.

La solution est de garder les feuilles pour s'en servir comme compost, de les déposer dans les déchetteries, ou alors de profiter des collectes dédiées aux déchets verts dans les quartiers pavillonnaires.