publié le 22/09/2018 à 06:24

Un temps en demi-teinte. Une nouvelle perturbation apportera des pluies faibles sous un ciel chargé sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France en journée. Ces pluies seront plus continues sur les côtes de Manche et devraient se renforcer en cours de nuit suivante au nord de la Seine.



Elles s'accompagneront, à partir de l'après-midi de samedi, d'un renforcement du vent de sud à sud-ouest à 70/80 km/h sur le littoral de la Manche. Sur le reste de la moitié nord, le ciel s'ennuagera progressivement, jusqu'au nord-est en cours d'après-midi après une matinée encore agréable.

Sur la moitié sud, en début de journée, on retrouvera les résidus de la perturbation de la veille des Pyrénées vers les Alpes, avec de rares précipitations sur le relief. En cours de matinée, le ciel deviendra plus lumineux et ensoleillé malgré un voile nuageux inoffensif.

Le mistral et la tramontane se mettront en place mais resteront modérés.

Les températures

Les températures matinales seront comprises entre 7 à 15 degrés en général, 15 à 23 près de la Méditerranée.



Les maximales, semblables à celles de la veille, atteindront 17 à 22 degrés sur la moitié nord du pays, 21 à 28 degrés sur la moitié sud. Prévoyez 27 à 30 degrés sur le pourtour méditerranéen.