VIDÉO - Chaleur : plusieurs villes battent des records en 2018

publié le 18/09/2018 à 15:56

Avec son printemps particulièrement chaud et son été qui semble vouloir s’éterniser, l‘année 2018 devrait battre de nombreux records de températures. Météo France a commencé à recenser ville par ville le nombre de "jours de chaleur", où la température enregistrée a été supérieure à 25 °C.



Pour le moment, trois villes ont déjà battu leurs records absolus. C’est le cas notamment d’Orléans qui a vu mercredi la barre des 25°C franchie pour le 86e jour de l'année. Le précédent record pour la ville, remontait à 1947 et son été extraordinairement long (84 jours à plus de 25°C cette année-là). Autres villes ayant battu son record : Nevers avec 87 jours de chaleur et Tours avec 83.



Et la liste pourrait encore s’allonger alors que des températures élevées sont encore annoncées dans les prochains jours. Paris devrait ainsi battre rapidement son record actuel de 87 jours de chaleur.