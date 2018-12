publié le 22/12/2018 à 07:00

Le temps sera morne ce samedi 22 décembre sur la France, avec de nombreux nuages et des pluies parfois abondantes le matin sur certaines régions. Dans la matinée, les pluies seront continues du nord de l'Aquitaine aux Alpes. Elles s'estomperont au fil des heures. La neige tombera au-dessus de 2.000 m sur les Alpes du nord.





Le ciel sera couvert sur le Piémont pyrénéen, avec parfois quelques gouttes. Au nord de la Seine, les averses resteront nombreuses avec un vent modéré le matin. Dans l'après-midi, les nuages domineront mais les ondées seront moins fréquentes. De la Bretagne au Centre, le temps sera plus sec mais le ciel restera gris. De petites éclaircies se développeront près de la frontière belge.

Dans le sud-est, la journée commencera aussi sous les nuages. Les éclaircies s'imposeront surtout dans l'après-midi près de la mer. En Corse, le vent sera assez fort sur le nord-ouest de l'île avec des rafales atteignant les 100 km/h.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans le sud-est, 7 à 12 degrés sur le reste du pays. L'après-midi les températures s'échelonneront entre 10 et 13 degrés du nord-est aux côtes de Manche, 13 à 16 degrés partout ailleurs, jusqu'à 16 à 19 degrés sur les régions méditerranéennes et le sud de l'Aquitaine.