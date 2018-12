publié le 05/12/2018 à 07:00

Le temps mercredi 5 décembre sera marqué par un nouveau passage pluvieux sur le nord-ouest mais sera plus calme sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, il pleuvra déjà un peu au nord de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, le bassin parisien et la Champagne-Ardenne. Vers la mi-journée, une vague de pluies plus soutenues abordera la Bretagne. Elle traversera toute la région en direction de la Normandie, des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes dans l'après-midi.



Ce passage perturbé s'accompagnera d'un renforcement modéré du vent sur le quart nord-ouest du pays. Quelques rafales approcheront 60/70 km/h sur le littoral breton et les côtes de Manche.

Le temps sera plus calme sur le reste du pays. Le matin, des grisailles et bancs de brouillard assombriront le ciel, notamment autour de la Garonne, en Roussillon et dans les vallées de l'est jusqu'au Lyonnais. En journée, quelques poches pourront résister en Val de Saône et sur le pourtour du Golfe du Lion. Mais le plus souvent, on retrouvera un ciel lumineux, essentiellement voilé l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales afficheront 7 à 11 degrés sur le tiers ouest et la bordure méditerranéenne, 2 à 7 degrés sur le reste du pays.



L'après-midi, une grande douceur enveloppera encore le sud de la Garonne et le Sud-est avec 16 à 19 degrés. Il fera 11 à 15 degrés sur le reste du pays, localement 8 à 10 dans le nord-est.