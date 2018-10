Météo en France du mercredi 10 octobre : le mauvais temps s'étend

publié le 10/10/2018 à 05:30

Le mauvais temps gagne du terrain. Alors que six départements ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France, l'épisode pluvieux et orageux se poursuit mercredi 10 octobre au Sud-Est. De forts cumuls de pluie sont attendus sur le Languedoc et le Roussillon mais surtout sur les Cévennes, le relief du Tarn et de l'Aveyron.



Sur la région PACA, les averses sont localement orageuses mais leur intensité est moindre. Des pluies plus éparses mais localement orageuses s'étendent sur tout le Sud-Ouest en matinée, pour gagner ensuite tout le Nord-Ouest, le Centre et le Massif central puis le bassin parisien en soirée.



Les éclaircies reviennent l'après-midi sur le Sud-Ouest. Sur le nord et l'est du pays, le soleil résiste et il fait chaud pour la période. Sur les régions méditerranéennes, le vent d'Est à Sud-Est souffle assez fort, atteignant parfois des rafales de 90 à 100 km/h sur la côte et dans le domaine de l'autan.

Une journée chaude dans le centre du pays

Côté températures, la journée sera exceptionnellement douce sur la moitié nord. Les matinales seront généralement comprises entre 6 et 16 degrés.



Les températures maximales seront également en hausse, atteignant globalement 20 à 25 degrés. Comptez près de 25 à 28 degrés dans le centre du pays.