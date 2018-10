publié le 09/10/2018 à 16:20

Le phénomène prend de l'ampleur. Six départements ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France ce mardi 9 octobre. Cette alerte concerne également l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, déjà frappés par des pluies soutenues. La fin de l'épisode orageux est prévue au plus tôt jeudi 11 octobre à 6 heures.



Dans son bulletin de 16 heures, Météo France fait état "d'un épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier au regard du risque de stationnarité des cellules orageuses, ainsi que les cumuls de pluie atendus". "Des précipitations orageuses continuent de se produire de la vallée de l'Aude à la Montagne Noire, et sur le département du Tarn ; par ailleurs, la convection orageuse commence à se déclencher sur l'ensemble du relief du Haut-Languedoc et des Cévennes", ajoute Météo France.

"On relève des cumuls de 50 à 80 mm en moins de 3 heures sur le Minervois. On a relevé 110 mm à Sauveterre dans le Tarn, 102 mm à Lézignan-Corbières et 83 mm à Leucate dans l'Aude. Les Pyrénées-Orientales connaissent une accalmie actuellement mais on a relevé des cumuls de 20 à 50 mm sur les douze dernières heures sur la plaine du Roussillon et les premiers contreforts", souligne le bulletin.

Une forte activité électrique, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent sont également à prévoir. À noter que sur le Languedoc, l'épisode méditerranéen se poursuit jeudi 11 octobre.

Météo France place 6 départements en vigilance orange "orages et pluie-inondation" Crédit : Capture d'écran Météo France