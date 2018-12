Météo en France du mardi 4 décembre : souvent bien nuageux

publié le 04/12/2018 à 07:00

Mardi, le temps sera souvent bien nuageux, devenant pluvieux par la Bretagne dans l'après-midi mais le ciel sera plus lumineux de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, selon les prévisions de Météo-France.



Sur la majeure partie du pays, la matinée sera très nuageuse avec encore quelques faibles pluies ou averses éparses. Quelques flocons tomberont encore en matinée à partir de 1500/1600 m sur le nord des Alpes. Du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen, le ciel sera plus lumineux. Au fil de la journée, la moitié sud retrouvera un temps sec et un peu plus ensoleillé.

Dans le nord, puis le nord-est de la France, les averses se raréfieront et des éclaircies se développeront à partir de la mi-journée. Dans le Nord-ouest par contre, une nouvelle perturbation apportera de nombreux nuages et à nouveau de la pluie sur la Bretagne en seconde partie d'après-midi. Le vent restera sensible entre Corse et continent, avec des rafales à 70 km/h sur le littoral varois et des pointes à 80/90 km/h sur les caps corses. Il faiblira en cours d'après-midi.

Les températures

Les températures seront en légère baisse, avec des minimales entre 6 et 12 degrés en général, localement 2 à 5 degrés du Nord vers la Lorraine.



Les maximales varieront de 16 à 21 degrés du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée, de 11 à 16 degrés ailleurs.