publié le 18/09/2018 à 05:42

Sur le nord du pays, les passages nuageux seront nombreux dès le matin ce mardi 18 septembre. De la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, ils peuvent donner quelques gouttes, mais laissent la place à des éclaircies l'après-midi.



Par contre entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Centre, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine, les nuages seront parfois menaçants et s'accompagneront d'ondées assez fréquentes et orageuses l'après-midi. Les orages seront attendus sur l'extrême Nord-Est du pays en soirée.

Au sud, le relief des Pyrénées, de la Corse et des Alpes frontalières se chargera surtout l'après-midi avec un risque d'averses. Localement, un orage sera possible sur les Pyrénées.

Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes seront compactes en matinée, puis se morcelleront en journée.



Partout ailleurs, un temps bien ensoleillé et assez chaud se maintiendra.

Les températures

Les températures resteront estivales. Les minimales varieront de 10 à 18 degrés, 18 à 21 près de la Méditerranée.



Les maximales s'échelonneront de 20 à 24 degrés près de la Manche, de 23 à 28 degrés de la frontière belge aux Pays de Loire et Poitou-Charentes ainsi que sur le pourtour méditerranéen, elles atteindront 26 à 30 degrés partout ailleurs, localement 31 ou 32 Auvergne Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace.