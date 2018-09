publié le 17/09/2018 à 05:49

Sur l'ensemble de l'Hexagone, c'est une nouvelle journée estivale qui s'annonce ce lundi 17 septembre, calme et bien ensoleillée sur la plupart des régions.



Toutefois, le matin, sur les régions proches de la Manche ainsi que sur le quart sud-est du pays, le ciel sera souvent voilé, alors que sur le sud de la Bretagne et de l'Aquitaine il y aura un peu de grisaille. Puis le soleil s'imposera largement l'après-midi.

Par contre, sur l'ouest du golfe du Lion, les entrées maritimes masqueront assez souvent le ciel.

Sur les Pyrénées, PACA et la Corse, des nuages se développeront et pourront donner des averses sur le relief, elles seront parfois orageuses dès le matin sur l'île de Beauté.

Partout ailleurs, le soleil brillera généreusement.



Les températures seront en hausse sur le nord du pays. Les minimales varieront généralement entre 10 et 16 degrés, localement 7 à 10 sur la moitié nord du pays mais 16 à 21 près de la Grande Bleue.



En journée, les maximales iront de 23 à 27 degrés près de la Manche et près du golfe du Lion, ailleurs elles atteindront ou dépasseront assez souvent les 30 degrés, elles seront généralement comprises entre 27 et 32 degrés, jusqu'à 33 ou 34 en Nouvelle-Aquitaine.