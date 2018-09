et AFP

publié le 16/09/2018 à 07:13

L'été joue les prolongations. Ce dimanche sera généralement bien ensoleillé avec des températures en hausse, selon Météo-France. Cependant, le ciel sera plus voilé sur le nord-ouest tout comme sur le sud-est du pays.





Sur le Nord-Ouest, le ciel voilé le matin deviendra de plus en plus dense au cours de la journée des Pays de la Loire aux frontières du Nord. Des éclaircies reviendront, en cours d'après-midi, sur l'Ouest de la Bretagne.

Des Pyrénées aux Alpes, des passages de nuages élevés plus au moins denses altéreront peu l'impression de beau temps. Toutefois, des averses parfois orageuses se développeront l'après-midi sur les Pyrénées. Quelques averses seront également possibles sur les Alpes frontalières. Du Sud-Ouest aux régions de l'Est, le temps sera bien ensoleillé et chaud.

Les températures

Le matin, les températures seront assez fraîches, notamment sur une moitié nord-ouest du pays avec 7 à 12 degrés, localement 5 à 7 dans le centre et le Nord-Est mais jusqu'à 16 à 21 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera plus chaud que la veille avec 20 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 30 degrés ailleurs, jusqu'à 30 à 32 degrés dans le Sud-Ouest.