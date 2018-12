publié le 07/12/2018 à 07:00

Les température ont beau être douces pour un mois de décembre, la météo reste plutôt maussade. Et ce vendredi 7 décembre ne proposera pas d'amélioration, bien au contraire. Le temps sera ainsi marqué par une forte dégradation, notamment un vent fort et des passages pluvieux modérés, annonce Météo-France dans ses prévisions.



En matinée, la Bretagne puis les régions proches de la Manche et les Pays de Loire seront balayés par une nouvelle perturbation active, avec des pluies généralisées et souvent marquées, accompagnées d'un net renforcement du vent de sud-ouest à ouest. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h près des côtes voire localement 100km/h en fin de matinée près de la mer du Nord.



En fin de matinée, ce passage pluvieux fortement venté traversera le Poitou-Charente, le Centre, le Bassin parisien et les Hauts-de-France et continuera sa progression vers l'est et le sud.

Des chutes de neige en altitude

Après une matinée plutôt calme et assez bien ensoleillée, le temps se dégradera sur l'est à la mi-journée. De bonnes pluies et du vent fort, notamment sur le relief affecteront alors le Grand-Est et le Massif central dans l'après-midi puis tout l'est du pays jusqu'aux Alpes centrales en fin de journée.

Les pluies seront temporairement marquées sur les flancs ouest des reliefs. La neige fera son apparition vers 1400 m avant de s'abaisser à près de 700 m dans la nuit de vendredi à samedi. Le vent soufflera à près de 100km/h sur les crêtes des Vosges et sur les hauteurs alpines.



À l'arrière de ce passage pluvieux, la Bretagne puis tout le nord-ouest retrouveront dès l'après-midi un temps plus changeant avec quelques éclaircies, mais aussi de bonnes averses parfois orageuses, plus fréquentes en soirée en s'accompagnant de fortes rafales de vent voire localement de grésil.

Les températures

Sur le Sud-ouest, le temps se dégradera en milieu de journée avec l'arrivée de la pluie et du vent modéré d'ouest. Il neigera faiblement en soirée sur les Pyrénées. Sur les régions méditerranéennes, il ne pleuvra pas mais le vent d'ouest se renforcera nettement le soir.

Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés en général, les maximales atteindront 13 à 18 degrés de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, elles iront de 10 à 14 degrés ailleurs.